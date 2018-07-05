В России подтопило единственную дорогу, которая ведет на Эльбрус: видео

В России мощные паводки вызвали подтопление федеральной автодороги Прохладный – Азау, которая ведет к подножию самой высокой горы Кавказа – Эльбруса. Кроме этого, отрезанными от всего мира остаются три населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Кабардино-Балкарской республике.

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По состоянию на 10:00 в Эльбрусского районе в результате подъема уровня воды и подтопления участков автодороги Прохладный – Азау отрезанными остаются три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли с населением в 1493 человека. В поселке Тегенекли на участке автодороги поврежден мост,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности в указанных населенных пунктах прекратили подачу электроэнергии.

В сети уже появились впечатляющие кадры с размытой дорогой. Добавим, что это единственный автодорога, который ведет к подножию вершины. Дорога размыта на трех участках.