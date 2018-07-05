У Росії підтопило єдину дорогу, яка веде на Ельбрус: відео

У Росії потужні паводки спричинили підтоплення федеральної автодороги Прохолодний – Азау, яка веде до підніжжя найвищої гори Кавказу – Ельбрусу. Окрім цього, відрізаними від усього світу залишаються три населені пункти.

Про це інформує прес-служба МНС у Кабардино-Балкарській республіці.

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Станом на 10:00 в Ельбруського районі в результаті підйому рівня води і підтоплення ділянок автодороги Прохолодний – Азау відрізаними залишаються три населених пункти: Терскол, Байдаєво і Тегенеклі з населенням у 1493 людини. У селищі Тегенеклі на ділянці автодороги пошкоджений міст,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цілях безпеки у вказаних населених пунктах припинили подачу електроенергії.

У мережі вже з'явилися вражаючі кадри із розмитою дорогою. Додамо, що це єдиний автошлях, який веде до підніжжя вершини. Дорога розмита на трьох ділянках.