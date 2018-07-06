З 1 вересня на пішохідних тротуарах зникнуть кіоски та білборди

Міністерство регіонального розвитку та будівництва, вводить заборону на встановлення тимчасових споруд, рекламних та інших конструкцій на пішохідних зонах тротуарів.

Про це інформує прес-служба міністерства.

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Таку інформацію повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. Відповідна норма міститься в новій ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", яка вступає в силу з 1 вересня.

Пішохідні зони на те і називаються "пішохідними", так як призначені для пішоходів, для їх зручності і комфорту в пересуванні. Тому логічно, що на цих шляхах не потрібно встановлювати рекламні конструкції, кіоски, розміщувати люки та дощоприймачі, адже це заважає безперешкодному руху по тротуарах і навіть може нести небезпеку для пішоходів,

– зазначив Парцхаладзе.

Згідно з новими ДБН, на пішохідних зонах тротуару не допускається встановлення: дорожнього огородження і опор; рекламних конструкцій; тимчасових споруд (торговельних кіосків, павільйонів, лотків, палаток тощо); люків і дощоприймачів; сходів і ґанків будівель тощо.