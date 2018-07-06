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З 1 вересня на пішохідних тротуарах зникнуть кіоски та білборди

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В Україні забороняють кіоски на тротуарах
В Україні забороняють кіоски на тротуарах / www.google.com.ua

Міністерство регіонального розвитку та будівництва, вводить заборону на встановлення тимчасових споруд, рекламних та інших конструкцій на пішохідних зонах тротуарів.

Про це інформує прес-служба міністерства.

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Таку інформацію повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. Відповідна норма міститься в новій ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", яка вступає в силу з 1 вересня.

Пішохідні зони на те і називаються "пішохідними", так як призначені для пішоходів, для їх зручності і комфорту в пересуванні. Тому логічно, що на цих шляхах не потрібно встановлювати рекламні конструкції, кіоски, розміщувати люки та дощоприймачі, адже це заважає безперешкодному руху по тротуарах і навіть може нести небезпеку для пішоходів,
– зазначив Парцхаладзе.

Згідно з новими ДБН, на пішохідних зонах тротуару не допускається встановлення: дорожнього огородження і опор; рекламних конструкцій; тимчасових споруд (торговельних кіосків, павільйонів, лотків, палаток тощо); люків і дощоприймачів; сходів і ґанків будівель тощо.

Теги: Новини України Дороги
Джерело: 24 Канал
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