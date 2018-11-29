С 2019 управляющие ОСМД будут проходить аттестацию: известны детали

В Кабинете министров решили ввести профессиональную аттестацию для управляющих многоквартирных домов.

Такая профессиональная аттестация будет введена уже с 2019 года.

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Порядок их проведения утвердили на заседании правительства 28 ноября.

О таком решении в своем Facebook сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.

Это позволит повысить профессиональный уровень знаний и умений управляющих и обеспечить высокое качество услуг для населения,

– убежден чиновник.

В Кабмине такое решение считают шагом к формированию рынка профессиональных управляющих и повышения качества услуг населению.

По данным Минрегиона, на сегодня в Украине существует около 250 тысяч многоквартирных домов.

Профессиональная аттестация управляющих многоквартирных домов будет иметь свой порядок, который, в частности, предусматривает:

требования к лицам, которые подают заявление о проведении профессиональной аттестации; этапы осуществления профессиональной аттестации; перечень документов, необходимых для проведения профессиональной аттестации; основания для отказа в осуществлении профессиональной аттестации; процедура осуществления первичной профессиональной аттестации; осуществление повторной профессиональной аттестации; срок действия квалификационного сертификата; основания для аннулирования квалификационного сертификата.

Аттестация по профессии "менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)" пройдет в соответствии с законом "О жилищно-коммунальных услугах".

Что такое ОСМД?Объединение совладельцев многоквартирного дома – это неприбыльное юридическое лицо, созданное владельцами квартир или нежилых помещений многоквартирного дома для совместного использования, содержания и управления своим домом и придомовой территорией, а также для юридического оформления их имущественных прав на дом и придомовую территорию.