С 2019 управляющие ОСМД будут проходить аттестацию: известны детали
В Кабинете министров решили ввести профессиональную аттестацию для управляющих многоквартирных домов.
Такая профессиональная аттестация будет введена уже с 2019 года.
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Порядок их проведения утвердили на заседании правительства 28 ноября.
О таком решении в своем Facebook сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.
Это позволит повысить профессиональный уровень знаний и умений управляющих и обеспечить высокое качество услуг для населения,
– убежден чиновник.
В Кабмине такое решение считают шагом к формированию рынка профессиональных управляющих и повышения качества услуг населению.
По данным Минрегиона, на сегодня в Украине существует около 250 тысяч многоквартирных домов.
Профессиональная аттестация управляющих многоквартирных домов будет иметь свой порядок, который, в частности, предусматривает:
- требования к лицам, которые подают заявление о проведении профессиональной аттестации;
- этапы осуществления профессиональной аттестации;
- перечень документов, необходимых для проведения профессиональной аттестации;
- основания для отказа в осуществлении профессиональной аттестации;
- процедура осуществления первичной профессиональной аттестации;
- осуществление повторной профессиональной аттестации;
- срок действия квалификационного сертификата;
- основания для аннулирования квалификационного сертификата.
Аттестация по профессии "менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)" пройдет в соответствии с законом "О жилищно-коммунальных услугах".
Что такое ОСМД?Объединение совладельцев многоквартирного дома – это неприбыльное юридическое лицо, созданное владельцами квартир или нежилых помещений многоквартирного дома для совместного использования, содержания и управления своим домом и придомовой территорией, а также для юридического оформления их имущественных прав на дом и придомовую территорию.
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11 июня 2018Что нового в законе об ОСМД
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