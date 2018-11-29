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      С 2019 управляющие ОСМД будут проходить аттестацию: известны детали

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      Управляющие ОСМД будут проходить аттестацию с 2019
      Управляющие ОСМД будут проходить аттестацию с 2019 / 24 канал

      В Кабинете министров решили ввести профессиональную аттестацию для управляющих многоквартирных домов.

      Такая профессиональная аттестация будет введена уже с 2019 года.

      Смотрите также: Институт просвещения. Как создать ОСМД и для чего оно нужно

      Порядок их проведения утвердили на заседании правительства 28 ноября.

      О таком решении в своем Facebook сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.

      Это позволит повысить профессиональный уровень знаний и умений управляющих и обеспечить высокое качество услуг для населения,
      – убежден чиновник.

      В Кабмине такое решение считают шагом к формированию рынка профессиональных управляющих и повышения качества услуг населению.

      По данным Минрегиона, на сегодня в Украине существует около 250 тысяч многоквартирных домов.

      Профессиональная аттестация управляющих многоквартирных домов будет иметь свой порядок, который, в частности, предусматривает:

      1. требования к лицам, которые подают заявление о проведении профессиональной аттестации;
      2. этапы осуществления профессиональной аттестации;
      3. перечень документов, необходимых для проведения профессиональной аттестации;
      4. основания для отказа в осуществлении профессиональной аттестации;
      5. процедура осуществления первичной профессиональной аттестации;
      6. осуществление повторной профессиональной аттестации;
      7. срок действия квалификационного сертификата;
      8. основания для аннулирования квалификационного сертификата.

      Аттестация по профессии "менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)" пройдет в соответствии с законом "О жилищно-коммунальных услугах".

      Что такое ОСМД?Объединение совладельцев многоквартирного дома – это неприбыльное юридическое лицо, созданное владельцами квартир или нежилых помещений многоквартирного дома для совместного использования, содержания и управления своим домом и придомовой территорией, а также для юридического оформления их имущественных прав на дом и придомовую территорию.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Геннадий Зубко Минрегион ОСМД Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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