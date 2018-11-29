З 2019 управителі ОСББ проходитимуть атестацію: відомі деталі
У Кабінеті міністрів вирішили запровадити професійну атестацію для управителів багатоквартирних будинків.
Така професійна атестація буде запроваджена вже з 2019 року.
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Порядок їх проведення затвердили під час засідання уряду 28 листопада.
Про таке рішення у своєму Facebook повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко.
Це дозволить підвищити професійний рівень знань та вмінь управителів і забезпечити вищу якість послуг для населення,
– переконаний урядовець.
У Кабміні таке рішення вважають кроком до формування ринку професійних управителів та підвищення якості послуг населенню.
За даними Мінрегіону, на сьогодні в Україні приблизно існує 250 тисяч багатоквартирних будинків.
Професійна атестація управителів багатоквартирних будинків матиме свій порядок, який, зокрема, передбачає:
- вимоги до осіб, які подають заяву про здійснення професійної атестації;
- етапи здійснення професійної атестації;
- перелік документів необхідних для проведення професійної атестації;
- підстави для відмови у здійсненні професійної атестації;
- процедура здійснення первинної професійної атестації;
- здійснення повторної професійної атестації;
- термін дії кваліфікаційного сертифіката;
- підстави для анулювання кваліфікаційного сертифіката.
Атестація за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" відбуватиметься відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги".
Що таке ОСББ?Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – це неприбуткова юридична особа, створена власниками квартир або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для спільного користування, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією, а також для юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію.
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11 черв 2018Що нового у законі про ОСББ
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