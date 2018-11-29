З 2019 управителі ОСББ проходитимуть атестацію: відомі деталі

У Кабінеті міністрів вирішили запровадити професійну атестацію для управителів багатоквартирних будинків.

Така професійна атестація буде запроваджена вже з 2019 року.

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Порядок їх проведення затвердили під час засідання уряду 28 листопада.

Про таке рішення у своєму Facebook повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

Це дозволить підвищити професійний рівень знань та вмінь управителів і забезпечити вищу якість послуг для населення,

– переконаний урядовець.

У Кабміні таке рішення вважають кроком до формування ринку професійних управителів та підвищення якості послуг населенню.

За даними Мінрегіону, на сьогодні в Україні приблизно існує 250 тисяч багатоквартирних будинків.

Професійна атестація управителів багатоквартирних будинків матиме свій порядок, який, зокрема, передбачає:

вимоги до осіб, які подають заяву про здійснення професійної атестації; етапи здійснення професійної атестації; перелік документів необхідних для проведення професійної атестації; підстави для відмови у здійсненні професійної атестації; процедура здійснення первинної професійної атестації; здійснення повторної професійної атестації; термін дії кваліфікаційного сертифіката; підстави для анулювання кваліфікаційного сертифіката.

Атестація за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" відбуватиметься відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги".

Що таке ОСББ?Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – це неприбуткова юридична особа, створена власниками квартир або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для спільного користування, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією, а також для юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію.