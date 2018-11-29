17:43
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      З 2019 управителі ОСББ проходитимуть атестацію: відомі деталі

      789 Читать новость на русском
      Управителі ОСББ проходитимуть атестацію з 2019 року
      Управителі ОСББ проходитимуть атестацію з 2019 року / 24 канал

      У Кабінеті міністрів вирішили запровадити професійну атестацію для управителів багатоквартирних будинків.

      Така професійна атестація буде запроваджена вже з 2019 року.

      Дивіться також: Інститут просвіти. Як створити ОСББ і для чого воно потрібне

      Порядок їх проведення затвердили під час засідання уряду 28 листопада.

      Про таке рішення у своєму Facebook повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

      Це дозволить підвищити професійний рівень знань та вмінь управителів і забезпечити вищу якість послуг для населення,
      – переконаний урядовець.

      У Кабміні таке рішення вважають кроком до формування ринку професійних управителів та підвищення якості послуг населенню.

      За даними Мінрегіону, на сьогодні в Україні приблизно існує 250 тисяч багатоквартирних будинків.

      Професійна атестація управителів багатоквартирних будинків матиме свій порядок, який, зокрема, передбачає:

      1. вимоги до осіб, які подають заяву про здійснення професійної атестації;
      2. етапи здійснення професійної атестації;
      3. перелік документів необхідних для проведення професійної атестації;
      4. підстави для відмови у здійсненні професійної атестації;
      5. процедура здійснення первинної професійної атестації;
      6. здійснення повторної професійної атестації;
      7. термін дії кваліфікаційного сертифіката;
      8. підстави для анулювання кваліфікаційного сертифіката.

      Атестація за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" відбуватиметься відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги".

      Що таке ОСББ?Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – це неприбуткова юридична особа, створена власниками квартир або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для спільного користування, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією, а також для юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію.

      Читайте також: 
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України ОСББ Мінрегіон Геннадій Зубко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия готовится к новому пакету санкций
      сьогодні , 17:01 Россия готовится к новому пакету санкций
      Злой Одессит 1030
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 1228
      Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      сьогодні , 14:42 Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      Наталя Боднар 4824
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 1192
      Кому належить Керченська протока
      сьогодні , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 4393
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Підсумок дня: "Мовний" закон - підписаний
       8 серпня 2012 , 19:49
      Скільки коштує зварити борщ: пізнавальна інфографіка
       14 травня 2016 , 07:05
      "Страждаю, а не граю роль", – Неймар різко відповів на критику
       30 липня , 19:33
      Головні новини футболу 30 липня: Хльобас і Рябоконь – найкращі в 2-му турі УПЛ, Ярмоленко обрав номер у Вест Хемі
       31 липня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук