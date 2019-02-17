С аэродрома в Белой Церкви планируют осуществлять международные рейсы

В рамках программы развития региональных аэропортов количество рейсов в аэродроме Белой Церкви должно увеличиться с 73 до 300 операций в год. Поэтому открытие международного пункта пропуска в Белой Церкви должно состояться осенью 2019 года.

Открытие международного пункта пропуска позволит выполнять с аэродрома Белой Церкви прямые рейсы в другие страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Читайте также: Почему самолет – самый безопасный транспорт и как побороть страх авиаперелетов

Также в ведомстве рассказали, что в рамках программы технической помощи Евросоюза уже подготовили предварительное технико-экономическое обоснование создания мультимодального грузового комплекса.

Стоит отметить, что сейчас аэропорт может принимать только грузовые суда, однако отсутствие международного статуса препятствует развитию комплекса. Специалисты ведомства оценили ориентировочную стоимость проекта в 52 миллиона евро, а конечным сроком реализации должен стать 2020 год.

К слову, компания авиаперелетов МАУ расширила список алкогольных напитков в бортовом платном меню, которое доступно на международных рейсах. Теперь в самолетах компании можно приобрести во время полета красное или белое вино, наливки из Львова, водку Nemiroff и Absolut, а также виски и джин.