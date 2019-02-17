З аеродрому у Білій Церкві планують здійснювати міжнародні рейси

В рамках програми розвитку регіональних аеропортів кількість рейсів в аеродромі Білої Церкви має збільшитися з 73 до 300 операцій на рік. Відтак відкриття міжнародного пункту пропуску у Білій Церкві має відбутися восени 2019 року.

Відкриття міжнародного пункту пропуску дасть можливість виконувати з аеродрому Білої Церкви прямі рейси до інших країн. Про це повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

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Також у відомстві розповіли, що в рамках програми технічної допомоги Євросоюзу вже підготували попереднє техніко-економічне обґрунтування створення мультимодального вантажного комплексу.

Варто зазначити, що наразі аеропорт може приймати лише вантажні судна, однак відсутність міжнародного статусу перешкоджає розвитку комплексу. Фахівці відомства оцінили орієнтовну вартість проекту в 52 мільйони євро, а кінцевим терміном реалізації має стати 2020 рік.

До слова, компанія авіаперельотів МАУ розширила список алкогольних напоїв у бортовому платному меню, яке є доступним на міжнародних рейсах. Тепер під час польоту у літаках компанії можна придбати червоне або біле вино, наливки зі Львова, горілку Nemiroff і Absolut, а також віскі й джин.