С апреля украинцы могут подписывать декларации с врачами

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пошаговую инструкцию по подписанию декларации с врачом.

"Медреформа для каждого украинца начинается выбором своих врачей. После того, как вы найдете желаемого семейного врача, терапевта или педиатра, нужно будет подписать с ним декларацию. Это быстрый и простой процесс, главное — взять все документы и внимательно следовать инструкциям", — отметила Ульяна Супрун.

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Пошаговая инструкция:

1. Декларации можно начинать подписывать с апреля. Обратитесь в медучреждение, где работает желаемый врач. С собой нужно иметь паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если вы подписываете декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то возьмите также свидетельство о рождении ребенка. Обратите внимание, что заведение, в котором работает выбранный вами врач, должно быть подключено к системе "Электронное здоровье". Уточните эту информацию регистрации или у врача. Также вы можете проверить это самостоятельно по этой ссылке: https://goo.gl/MLAuRR

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2. Ваши данные и контактный телефон внесут в систему "Электронное здоровье". Это сделает уполномоченное лицо заведения ПТД: в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, либо медсестра, либо врач. Декларации заключаются исключительно в электронной форме — не будет никаких бланков, форм или печатей. Чтобы убедиться, что декларацию подписывает реальный человек и предотвратить попытки мошенничества, введено подтверждение с помощью смс-кода, который поступает на номер вашего мобильного телефона. Сообщение с кодом вы получите после того, как уполномоченное лицо введет ваши данные в систему "Электронное здоровье".

3. Уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" экземпляр декларации для проверки. Внимательно проверьте все свои данные.

4. Если все правильно, уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" еще один экземпляр декларации. Оба экземпляра декларации должны быть идентичными и без ошибок.

5. Пациент подписывает 2 экземпляра декларации. Один из экземпляров остается у вас, другой — в медучреждения.

6. Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".

Ульяна Супрун также отметила, что когда медицинское учреждение автономизируется и заключит договор с Национальной службой здоровья, деньги за ваше обслуживание в избранного врача государство будет платить в медицинское учреждение.

Услуги семейного врача бесплатные

Напомним, 19 октября Верховная Рада поддержала проект Закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств 240 голосами. Суть медреформы в том, что теперь вместо расходов на "койко-место" будут использовать принцип "деньги ходят за пациентом".