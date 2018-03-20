З квітня українці можуть підписувати декларації з лікарями

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook покрокову інструкцію з підписання декларації з лікарем.

"Медреформа для кожного українця розпочинається вибором своїх лікарів. Після того, як ви знайдете бажаного сімейного лікаря, терапевта або педіатра, потрібно буде підписати з ним декларацію. Це швидкий та простий процес, головне – взяти всі документи й уважно слідувати інструкціям", – зазначила Уляна Супрун.

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Покрокова інструкція:

1. Декларації можна починати підписувати з квітня. Зверніться у медзаклад, де працює бажаний лікар. З собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини. Зверніть увагу, що заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключеним до системи "Електронне здоров’я". Уточніть цю інформацію у реєстратурі або в лікаря. Також ви можете перевірити це самостійно за цим посиланням: https://goo.gl/MLAuRR

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2. Ваші дані та контактний телефон внесуть у систему "Електронне здоров‘я". Це зробить уповноважена особа закладу ПМД: в різних медзакладах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар. Декларації укладаються виключно в електронній формі – не буде жодних бланків, форм або печаток. Щоб пересвідчитись, що декларацію підписує реальна людина й унеможливити спроби шахрайства, введено підтвердження за допомогою смс-коду, який надходить на номер вашого мобільного телефону. Повідомлення з кодом ви отримаєте після того, як уповноважена особа введе ваші дані в систему "Електронне здоров'я".

3. Уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи "Електронне здоров'я" примірник декларації для перевірки. Уважно перевірте усі свої дані.

4. Якщо все правильно, уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи "Електронне здоров‘я" ще один примірник декларації. Обидва примірники декларації мають бути ідентичними й без помилок.

5. Пацієнт підписує 2 примірники декларації. Один із примірників залишається у вас, інший – у медзакладу.

6. Уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис на декларацію та надсилає її в систему "Електронне здоров'я".

Уляна Супрун також наголосила, що коли медичний заклад автономізується та укладе договір з Національною службою здоров’я, гроші за ваше обслуговування в обраного лікаря держава сплачуватиме до медичного закладу.



Послуги сімейного лікаря безкоштовні

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада підтримала проект Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів 240 голосами. Суть медреформи в тому, що тепер замість витрат на "ліжко-місце" використовуватимуть принцип "гроші ходять за пацієнтом".