Супрун розвінчала міф про популярний в Україні медичний препарат

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що антисептиком "Мірамістин" потрібно користуватися з обережністю, через те, що цей медичний препарат належно не перевіряли.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Звертаємо увагу, що популярний в Україні антисептик "Мірамістин" – не має належним чином проведених клінічних випробувань і його необхідно використовувати з обережністю. Будьте обачливими у виборі засобу та при серйозних травмах обов’язково консультуйтеся з лікарем,

– наголосила Супрун.

При цьому, чиновниця порадила українцям, як правильно потрібно обробляти свіжу рану.

"Зважайте, що перед тим як обробляти рану її необхідно промити під проточною водою. Потім нанесіть засіб, що знезаражує та накладіть стерильну пов’язку або пластир", – написала вона.

Також в.о. міністра перерахувала медзасоби, якими можна замінити "марний" перекис. Це йодовмісні препарати.