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С делом Манафорта в Украине происходит нечто странное, – Лещенко

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / ukranews.com

Замораживание дела Манафорта можно считать неким бестолковым подарком от администрации Порошенко для Дональда Трампа, что граничит с политической взяткой.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" выразил нардеп Сергей Лещенко.

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Он отметил, что с делом Манафорта лично столкнулся в прошлом году, когда к нему попали документы, найденные в бывшем киевском офисе Манафорта. Это были платежные документы о том, как Янукович рассчитывался с Манафортом через оффшорную компанию из Белиза, которая переводила деньги американском консультанту со своего счета в обанкротившемся банке в Киргизии. Этот платеж в размере 750 тысяч долларов за такую ​​же дату содержится и в теневой бухгалтерии "Партии регионов" – рукописном реестре коррупционных затрат прежней власти.

Опубликовав эти документы, Лещенко передал их для расследования в ведомство, которое на тот момент вело дело по теневой бухгалтерии "Партии регионов" и преступной организации Януковича.

"Через некоторое время выяснилось, что мое депутатское обращение скрыли от адресата – к нему оно просто не попало. Долгое время письмо бродило по коридорам Генпрокуратуры, и эта бюрократическая процедура позволяла не регистрировать производство. В конце концов, с третьей попытки департамент Горбатюка начал расследование в отношении платежей Януковича Манафорту и допросил меня в качестве свидетеля", – процитировал нардеп.

Лещенко добавил, что при самой удобной возможности руководство Генпрокуратуры, которое близкое к президенту Порошенко, попыталось снова похоронить все дела, где упоминается Манафорт. В ноябре 2017 года были приняты нелепые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые блокировали расследование по чиновникам прежней власти, в том числе по платежам Януковича Манафорту. По горячим следам было поправлено законодательство, и с 15 декабря 2017 года подследственность Генпрокуратуры восстанавливалась.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 13 мая 2018.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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Новости за 13 мая
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