Зі справою Манафорта в Україні відбувається щось дивне, – Лещенко

Замороження справи Манафорта можна вважати таким собі недолугим подарунком від адміністрації Порошенка для Дональда Трампа, що межує з політичним хабарем.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив нардеп Сергій Лещенко.

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Він зазначив, що зі справою Манафорта особисто зіштовхнувся минулого року, коли до нього потрапили документи, знайдені в колишньому київському офісі Манафорта. Це були платіжні документи про те, як Янукович розраховувався з Манафортом через офшорну компанію з Белізу, яка переводила гроші американському консультанту зі свого рахунку в збанкрутілому банку в Киргизії. Цей платіж в розмірі 750 тисяч доларів за таку саму дату міститься і в тіньовій бухгалтерії "Партії регіонів" – рукописному реєстру корупційних витрат колишньої влади.

Опублікувавши ці документи, Лещенко передав їх для розслідування у відомство, що на той момент вело справу по тіньовій бухгалтерії "Партії регіонів" та злочинній організації Януковича.

"За деякий час з'ясувалося, що моє депутатське звернення приховали від адресата – до нього воно просто не потрапило. Тривалий час лист блукав коридорами Генпрокуратури, і ця бюрократична процедура дозволяла не реєструвати провадження. Зрештою, з третьої спроби департамент Горбатюка почав розслідування щодо платежів Януковича Манафорту та допитав мене в якості свідка", – процитував нардеп.

Лещенко додав, що за найзручнішої нагоди керівництво Генпрокуратури, яке близьке до президента Порошенка, спробувало знову поховати всі справи, де згадується Манафорт. В листопаді 2017 року були ухвалені недолугі поправки в Кримінально-процесуальний кодекс, які блокували розслідування по високопосадовцям колишньої влади, в тому числі щодо платежів Януковича Манафорту. За гарячими слідами було поправлено законодавство, і з 15 грудня 2017 року підслідність Генпрокуратури відновлювалася.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 13 травня 2018.