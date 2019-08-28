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      С файерами и краской: одесситы протестовали против Авакова

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      Одесситы протестовали против Авакова
      Одесситы протестовали против Авакова / Фото журналистки 24 канала Екатерины Петренко

      Одесситы вышли на протест против министра внутренних дел Арсена Авакова под Главное управление Нацполиции в Одесской области. Они требуют от президента Владимира Зеленского не назначать Авакова в новое правительство. Протестующие убеждены, что министру не место ни в Кабмине, ни во власти вообще.

      К протесту присоединились участники ряда общественных организаций: одесский центр "Автомайдана", "С14!", НОО "Неравнодушные".

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      Юрист Артем Карташов отметил, что Аваков монополизировал под себя большинство силовых структур: ГСЧС, Пограничную службу, Нацполицию.

      Это не правильно, потому что происходит дисбаланс в системе сдержек противовесов. Сегодня абсолютное большинство силовых структур в руках одного человека, который 5 лет без достижений правит структурой. Это уничтожает государство изнутри и является угрозой. Полиция не для простых граждан сегодня. Это абсолютно закрытая структура,
      – добавил он.

      Юрист напомнил, что одним из требований Майдана было чтобы полиция стала прозрачной, чтобы гражданское общество могло видеть и контролировать процессы в структуре. "Этого не произошло. Полиция максималньо закрыта и законсервированная структура, пожирающая сама себя. Граждане ожидают новых лиц и абсолютного изменения формата. Полиция должна стать открытой структурой с прозрачными механизмами, чтобы каждый из нас почувствовал защиту", – сказал Артем Карташов.

      одеса аваков чорт
      Протестующие в Одессе / Фото журналистки 24 канала Екатерины Петренко

      Поэтому одесситы призвали президента Украины не назначать Арсена Авакова на одну должность, провести аудит деятельности МВД за последние 5 лет и начать реальную реформу МВД.

      Интересно: Аваков остается в правительстве, – Кошкина

      Общественный активист Михаил Кузаконь отметил, что полиция парализована коррупцией.

      Многие рейдерские захваты и преступности покрываются полицейскими. Все реформы провалены и главная ответственность на Авакове. Власть должна понять, что ответственность за действия правоохранительной системы теперь напрямую зависит от парламентского монобольшинства. Надо менять качество полиции,
      – добавил Кузаконь.

      Также протестующие отметили, что уровень преступной ситуации в Одессе самый крупный в Украине. Журналистка Алина Радченко напомнила, что именно в Одессе проходит больше нападений на общественных деятелей. Полиция до сих пор не нашла ни одного заказчика этих нападений.

      аваков чорт одеса
      Активисты протестуют против назначения Авакова в новом правительстве / Фото журналистки 24 канала Екатерины Петренко

      Участники акции написали краской на входе в полицейский участок "Аваков – черт" и зажгли файеры.

      аваков чорт одеса
      Участники акции написали краской на входе в полицейский участок "Аваков – черт" / Фото журналистки 24 канала Екатерины Петренко

      аваков чорт одеси
      В Одессе митинговали про Авакова / Фото журналистки 24 канала Екатерины Петренко

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Арсен Аваков Протесты Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Полиция Министерство внутренних дел Пикет Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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