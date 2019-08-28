С файерами и краской: одесситы протестовали против Авакова

Одесситы вышли на протест против министра внутренних дел Арсена Авакова под Главное управление Нацполиции в Одесской области. Они требуют от президента Владимира Зеленского не назначать Авакова в новое правительство. Протестующие убеждены, что министру не место ни в Кабмине, ни во власти вообще.

К протесту присоединились участники ряда общественных организаций: одесский центр "Автомайдана", "С14!", НОО "Неравнодушные".

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Юрист Артем Карташов отметил, что Аваков монополизировал под себя большинство силовых структур: ГСЧС, Пограничную службу, Нацполицию.

Это не правильно, потому что происходит дисбаланс в системе сдержек противовесов. Сегодня абсолютное большинство силовых структур в руках одного человека, который 5 лет без достижений правит структурой. Это уничтожает государство изнутри и является угрозой. Полиция не для простых граждан сегодня. Это абсолютно закрытая структура,

– добавил он.

Юрист напомнил, что одним из требований Майдана было чтобы полиция стала прозрачной, чтобы гражданское общество могло видеть и контролировать процессы в структуре. "Этого не произошло. Полиция максималньо закрыта и законсервированная структура, пожирающая сама себя. Граждане ожидают новых лиц и абсолютного изменения формата. Полиция должна стать открытой структурой с прозрачными механизмами, чтобы каждый из нас почувствовал защиту", – сказал Артем Карташов.



Протестующие в Одессе / Фото журналистки 24 канала Екатерины Петренко

Поэтому одесситы призвали президента Украины не назначать Арсена Авакова на одну должность, провести аудит деятельности МВД за последние 5 лет и начать реальную реформу МВД.

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Общественный активист Михаил Кузаконь отметил, что полиция парализована коррупцией.

Многие рейдерские захваты и преступности покрываются полицейскими. Все реформы провалены и главная ответственность на Авакове. Власть должна понять, что ответственность за действия правоохранительной системы теперь напрямую зависит от парламентского монобольшинства. Надо менять качество полиции,

– добавил Кузаконь.

Также протестующие отметили, что уровень преступной ситуации в Одессе самый крупный в Украине. Журналистка Алина Радченко напомнила, что именно в Одессе проходит больше нападений на общественных деятелей. Полиция до сих пор не нашла ни одного заказчика этих нападений.



Активисты протестуют против назначения Авакова в новом правительстве / Фото журналистки 24 канала Екатерины Петренко

Участники акции написали краской на входе в полицейский участок "Аваков – черт" и зажгли файеры.



Участники акции написали краской на входе в полицейский участок "Аваков – черт" / Фото журналистки 24 канала Екатерины Петренко



В Одессе митинговали про Авакова / Фото журналистки 24 канала Екатерины Петренко