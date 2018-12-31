21:40
31 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      С фото Тимошенко и Порошенко: какие новогодние подарки раздают местные чиновники

      96 Читати новину українською
      Гречкосеи
      Гречкосеи / Фото из открытых источников

      Петр Порошенко и его окружение в плане подкупа избирателей пошли путем Юлии Тимошенко. От имени действующего президента в областях раздают медицинские автомобили, так же как девять лет назад делало правительство Тимошенко.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Право на правду" высказал Дмитрий Гнап.

      Читайте также: Жуткий реванш: полицейские, которые жестоко пытали людей, снова могут вернуться на работу

      По его словам, в истории с премией черниговским педагогам сразу вспомнилась так называемая "юлина тысяча", когда вкладчикам советского "Сбербанка" Юлия Тимошенко, будучи премьером, раздавала по тысяче гривен компенсации за потерянные сбережения именно перед выборами.

      Но то было много лет назад. Впрочем, если вы думаете, что у Юлии Тимошенко бросили эту позорную привычку подкупа избирателей, то это не так.

      Тимошенко гречкосії вибори

      Новогодний подарок с фото Тимошенко

      В Пирятинском районе на Полтавщине школьникам раздали сладкие новогодние наборы в которых было фото народного депутата от "Батькивщины" Руслана Богдана и Юлии Тимошенко. Оно похоже на фото черниговского городского председателя Атрошенко и президента Порошенко, – заявил журналист

      "Потому что, как мне уже приходилось повторять много раз, между одними и другими нет никакой разницы, несмотря на ссоры перед телекамерами и логотипы на партийной рекламе", – сказал Гнап.

      Порошенко вибори

      Новогодняя открытка с Порошенко

      "У Тимошенко и Порошенко, что и у других представителей старой политической элиты одни и те же методы, что в отношении к власти, как инструмента личного обогащения. Что в отношении к гражданам, как к плебеям, которые ждут раздачи подачек с щедрой руки правителя", – добавил журналист.

      Видео полного видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 31 декабря 2018

       
      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко Блок Петра Порошенко Петр Порошенко Видеоблоги ВО Батьківщина
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Всегда знал, что у меня украинская фамилия - Стив Возняк провел лекцию в Киеве
       1 октября 2017 , 00:30
      "Неравнодушные, показали зубы!", – дети пострадавшего поблагодарили активистов за погром киосков
       27 мая , 23:05
      Перемога vs. зрада, или "Вы г**но": Цыганков показал, что ему писал "верный" фанат Динамо из-за Аякса
       29 августа , 14:25
      РБ Лейпциг – Заря: предматчевая пресс-конференция Юрия Вернидуба
       29 августа , 20:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук