С фото Тимошенко и Порошенко: какие новогодние подарки раздают местные чиновники

Петр Порошенко и его окружение в плане подкупа избирателей пошли путем Юлии Тимошенко. От имени действующего президента в областях раздают медицинские автомобили, так же как девять лет назад делало правительство Тимошенко.

Такое мнение в своем видеоблоге "Право на правду" высказал Дмитрий Гнап.

Читайте также: Жуткий реванш: полицейские, которые жестоко пытали людей, снова могут вернуться на работу

По его словам, в истории с премией черниговским педагогам сразу вспомнилась так называемая "юлина тысяча", когда вкладчикам советского "Сбербанка" Юлия Тимошенко, будучи премьером, раздавала по тысяче гривен компенсации за потерянные сбережения именно перед выборами.

Но то было много лет назад. Впрочем, если вы думаете, что у Юлии Тимошенко бросили эту позорную привычку подкупа избирателей, то это не так.

Новогодний подарок с фото Тимошенко

В Пирятинском районе на Полтавщине школьникам раздали сладкие новогодние наборы в которых было фото народного депутата от "Батькивщины" Руслана Богдана и Юлии Тимошенко. Оно похоже на фото черниговского городского председателя Атрошенко и президента Порошенко, – заявил журналист

"Потому что, как мне уже приходилось повторять много раз, между одними и другими нет никакой разницы, несмотря на ссоры перед телекамерами и логотипы на партийной рекламе", – сказал Гнап.

Новогодняя открытка с Порошенко

"У Тимошенко и Порошенко, что и у других представителей старой политической элиты одни и те же методы, что в отношении к власти, как инструмента личного обогащения. Что в отношении к гражданам, как к плебеям, которые ждут раздачи подачек с щедрой руки правителя", – добавил журналист.

Видео полного видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 31 декабря 2018