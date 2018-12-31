З фото Тимошенко та Порошенка: які новорічні подарунки роздають місцеві чиновники

Петро Порошенко та його оточення в плані підкупу виборців пішли шляхом Юлії Тимошенко. Від імені чинного президента в областях роздають медичні автомобілі, так само як дев’ять років тому робив уряд Тимошенко.

Таку думку у своєму відеоблозі "Право на правду" висловив Дмитро Гнап.

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За його словами, в історії з премією чернігівським освітянам одразу згадалася так звана "юліна тисяча", коли вкладникам радянського "Ощадбанку" Юлія Тимошенко, будучи прем’єркою, роздавала по тисячі гривень компенсації за втрачені заощадження саме перед виборами.

Але то було багато років тому. Втім, якщо ви думаєте, що у Юлії Тимошенко кинули цю ганебну звичку підкупу виборців, то це не так.



Новорічний подарунок з фото Тимошенко

В Пирятинському районі на Полтавщині школярам роздали солодкі новорічні набори в яких було фото народного депутата від "Батьківщини" Руслана Богдана та Юлії Тимошенко. Воно схоже на фото чернігівського міського голови Атрошенка та президента Порошенка, – заявив журналіст

"Тому що, як мені вже доводилося повторювати багато разів, між одними та іншими немає ніякої різниці, попри сварки перед телекамерами та логотипи на партійній рекламі", – сказав Гнап.



Новорічна листівка з Порошенком

"В Тимошенко та в Порошенка, що в інших представників старої політичної еліти одні й ті самі методи, що у ставленні до влади, як інструменту особистого збагачення. Що в ставленні до громадян, як до плебеїв, які чекають роздавання подачок з щедрої руки правителя", – додав журналіст.

Відео повного відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 31 грудня 2018