С июня Ryanair сократит время бесплатной онлайн-регистрации на рейсы

С 13 июня 2018 года популярный ирландский лоукост Ryanair сократит время бесплатной онлайн-регистрации на свои рейсы с четырех дней до 48 часов. За 60 суток до рейса открывается платная регистрация за почти 6 долларов.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу лоукоста.

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Отмечается, что регистрация в аэропорту обойдется значительно дороже.

В качестве альтернативы пассажиры авиарейсов Ryanair могут оплатить дополнительный сбор за назначение конкретного места – около 4,5 евро с человека, и тогда у них появится возможность зарегистрироваться онлайн за два месяца до вылета.

Все клиенты Ryanair могут купить зарезервированное место онлайн, как на сайте, так и в мобильном приложении от момента бронирования и не менее чем за 2 часа до вылета. Клиенты могут зарегистрироваться в Интернете в любое время – от 60 дней до 2 часов перед запланированным временем вылета,

– сообщают в пресс-службе.

Со всеми клиентами, которые запланировали вылет после 13 июня, компания связалась через электронную почту и предложила зарегистрироваться в соответствии с новыми правилами, или вернуть билет без потери средств.

Аналогичные временные рамки бесплатной онлайн-регистрации в течение 48 часов с осени 2017 года ввел венгерский лоукост Wizz Air.

Напомним, 23 марта крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair официально заявила об открытии рейсов из Киева и Львова.