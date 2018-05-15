З червня Ryanair скоротить час безкоштовної онлайн-реєстрації на рейси

З 13 червня 2018 року популярний ірландський лоукост Ryanair скоротить час безкоштовної онлайн-реєстрації на свої рейси з чотирьох днів до 48 годин. За 60 діб до рейсу відкривається платна реєстрація за майже 6 доларів.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу лоукосту.

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Зазначається, що реєстрація в аеропорту обійдеться значно дорожче.

В якості альтернативи пасажири авіарейсів Ryanair можуть оплатити додатковий збір за призначення конкретного місця – близько 4,5 євро з людини, і тоді у них з'явиться можливість зареєструватися онлайн за два місяці до вильоту.

Всі клієнти Ryanair можуть купити зарезервоване місце онлайн, як на веб-сайті, так і в мобільному додатку від моменту бронювання та не менше ніж за 2 години до вильоту. Клієнти можуть зареєструватися в Інтернеті у будь-який час – від 60 днів до 2 годин перед запланованим часом вильоту,

– повідомляють у прес-службі.

З усіма клієнтами, які запланували виліт після 13 червня, компанія зв’язалась через електронну пошту та запропонувала зареєструватись згідно з новими правилами, або повернути квиток без втрати коштів.

Аналогічні часові рамки безкоштовної онлайн-реєстрації протягом 48 годин з осені 2017 року ввів угорський лоукост Wizz Air.

Нагадаємо, 23 березня найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair офіційно заявила про відкриття рейсів з Києва та Львова.