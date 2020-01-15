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      С какими вызовами и проблемами столкнется Новиков: объяснения Шабунина

      19 Читати новину українською
      Александр Новиков / espreso.tv

      Бывший прокурор Генпрокуратуры Александр Новиков возглавил Национальное агентство по предотвращению коррупции. Действительно ли ему удастся перезагрузить НАЗК и способствовать борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – узнавали в эфире 24 канала.

      Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал, что Александр Новиков хороший прокурор с результатами, которыми можно гордиться, что является редким для украинских прокуроров.

      Интересно: Новиков стал новым главой НАПК: что о нем известно

      Шабунин считает, что новый глава НАПК выиграл честный конкурс, где половиной комиссии были международные эксперты с безупречной репутацией. Новиков теперь имеет все права предоставленные законом для очистки институты и выстраивание ее с нуля.

      Ему надо построить НАПК с нуля. Перед тем выгнав оттуда всех тех людей, которые саботировали работу НАПК. Они же не просто не делали своих функций, они использовали полномочия в зло, атакуя людей, которые пытались делать реформы,
      – заявил Виталий Шабунин.

      Он отметил, что Новиков не просто начинает с нуля, он начинает с минуса. Например, запустить автоматизированную проверку деклараций, которую так и не запустили за четыре года.

      "Вторая история – это проверка партийных финансов. Например, когда ребята, которые варят хинкали финансируют на миллионы партии. За такое финансирование партии закрываться должны, в том числе работой НАПК. Эти две функции, я бы сказал, являются приоритетными сейчас", – добавил Шабунин.

      Смотрите прямое включение Шабунина:

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Новости Украины НАПК Александр Новиков Виталий Шабунин - новости
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