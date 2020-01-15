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      З якими викликами та проблемами стикнеться Новіков: пояснення Шабуніна

      298 Читать новость на русском
      Олександр Новіков / espreso.tv

      Колишній прокурор Генпрокуратури Олександр Новіков очолив Національне агентство із запобігання корупції. Чи дійсно йому вдасться перезавантажити НАЗК та сприяти боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади – дізнавалися в ефірі 24 каналу.

      Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що Олександр Новіков хороший прокурор з результатами, якими можна пишатися, що є нечастим для українських прокурорів. 

      Цікаво: Новіков став новим головою НАЗК: що про нього відомо

      Шабунін вважає, що новий голова НАЗК виграв чесний конкурс, де половиною комісії були міжнародні експерти з бездоганною репутацією. Новіков тепер має всі права надані законом для очищення інституції та вибудовування її з нуля. 

      Йому треба збудувати НАЗК з нуля. Перед тим вигнавши звідти всіх тих людей, які саботували роботу НАЗК. Вони ж не просто не робили своїх функцій, вони використовували повноваження в зло, атакуючи людей, які намагалися робити реформи,
      – заявив Віталій Шабунін.

      Він зазначив, що Новіков не просто починає з нуля, він починає з мінуса. Наприклад, запустити автоматизовану перевірку декларацій, яку так і не запустили за чотири роки.

      "Друга історія – це перевірка партійних фінансів. Наприклад, коли хлопці, які варять хінкалі фінансують на мільйони партії. За таке фінансування партії закриватися мають, в тому числі роботою НАЗК. Ці дві функції, я би сказав, є пріоритетними зараз", – додав Шабунін.

      Дивіться пряме включення Шабуніна:

       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Новіков НАЗК Віталій Шабунін - новини
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