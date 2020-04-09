С кем и против кого воевали украинцы в Первой мировой войне

Первую мировую войну Украина встретила в составе двух империй – Австро-Венгерской и Российской. Как не старались обе искоренить из этнических украинцев память о том, что когда-то у них было собственное государство и убедить в том, что они то ли поляки, то ли русские – не удалось.

Пусть с упадком казачества прямой борьбы за украинскую независимость и не велось, однако сохранить идентичность удалось благодаря победам на другом фронте. Как бы пафосно это не звучало, но саблю действительно подхватили поэты, писатели, художники, церковные деятели.

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В Австро-Венгрии в начале 20 века украинцы чувствовал себя немного свободнее, чем те, которые жили в Российской империи. Поэтому именно там возникла единственная в начале Первой мировой войны военная сила, представители которой задумывались над тем, что это вселенское месиво может закончиться для Украины объединением и независимостью.

Когда 28 июня 1914 года в Сараево убивали Франца Фердинанда, что станет формальным поводом для начала Первой мировой, во Львове как раз будет происходить Большой слет. В честь 100-летия со рождения Тараса Шевченко по улицам города пройдется до 20 тысяч представителей украинских спортивных и стрелковых обществ – по сути военный парад.



Франц Фердинанд​ / Фото Википедия

Именно эти люди вскоре станут базой для формирования добровольческого легиона Украинских сечевых стрельцов. И хотя по разные стороны фронта в Первой мировой принимали участие едва ли не четыре миллиона украинцев, причем значительное большинство погнала воевать за свои интересы российская власть, все же легион УСС стоял особняком, ведь был единственным сформированным исключительно из украинцев.



Легион / Скриншот из видео

На призыв вступить в формирование откликнулись почти 30 тысяч добровольцев, но в итоге австрийские власти выбрали 2,5 тысячи воинов. Показательный момент: принимая обязательную военную присягу императору, сечевики, вероятно, давали еще и тайную присягу на верность украинскому народу.

Именно им, к слову, принадлежит и уникальный элемент военной формы – так называемые "мазепинки", отличавшиеся v-образным вырезом впереди.



"Мазепинка" / Скриншот из видео

Этот элемент "усусы" одолжили у шапок казаков времен гетмана Ивана Мазепы, чем лишний раз демонстрировали свою идентичность. А современные вооруженные силы тем же способом отдают дань традициям украинского войска, которому гораздо больше, чем несколько десятков лет.

Возвращаясь в начало 20 века, на момент окончательного формирования легиона УСС войска Российской империи уже оккупировали Галичину. Одержав, в частности, победу в масштабной Галицкой битве. Участие в которой с обеих сторон приняли свыше 2 миллионов людей.



Легион УСС / Скриншот из видео

Так, боевое крещение сечевых стрельцов произошло в Карпатах, где им пришлось защищать перевалы от наступления российской армии, в частности противостоять подразделениям кубанских казаков.

После нескольких боев, где "усусы" блестяще проявили себя, австрийское командование, которое до того сомневалось в лояльности и готовности украинских военных, начало привлекать сотни УСС к ключевым операциям.



УСС блестяще проявили себя / Скриншот из видео

Правда, использовали сечевиков часто как прикрытие. При наступлении австрийской армии они шли в авангарде, в частности, первыми вошли в Дрогобыч и Сколе. А когда приходилось отступать, то именно "усусы" последними покидали позиции.

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К концу 1914 года австрийские войска снова вынуждены были отступить, на этот раз даже глубже в Карпаты. Сотни УСС в это время кроме обороны занимались еще и партизанскими атаками на российские позиции.

Впрочем, до главных боев, а с ними и самых громких побед украинских сечевых стрельцов в Первой мировой войне, еще остается несколько месяцев. И в следующих программах мы обязательно о них расскажем.