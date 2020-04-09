З ким і проти кого воювали українці у Першій світовій війні

Першу світову війну Україна зустріла у складі двох імперій – Австро-Угорської та Російської. Як не старалися обоє викорінити з етнічних українців пам'ять про те, що колись у них була власна держава і переконати в тому, що вони не то поляки, не то росіяни – не вдалося.

Хай із занепадом козацтва прямої боротьби за українську незалежність і не велося, проте зберегти ідентичність вдалось завдяки перемогам на іншому фронті. Як би пафосно це не звучало, та шаблю дійсно підхопили поети, письменники, митці, церковні діячі.

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В Австро-Угорщині на початку 20 століття українці почувалося трохи вільніше, ніж ті, які жили у Російській імперії. Тож саме там виникла єдина на початку Першої світової війни військова сила, представники якої задумувалися над тим, що це всесвітнє місиво може закінчитися для України об'єднанням і незалежністю.

Коли 28 червня 1914 року у Сараєво вбиватимуть Франца Фердинанда, що стане формальним приводом до початку Першої світової, у Львові якраз відбуватиметься Великий здвиг. На честь 100-річчя з народження Тараса Шевченка вулицями міста пройдеться до 20 тисяч представників українських спортивних і стрілецьких товариств – по суті військовий парад.



Франц Фердинанд​ / Фото Вікіпедія

Саме ці люди незабаром стануть базою для формування добровольчого легіону Українських січових стрільців. І хоча по різні боки фронту у Першій світовій брали участь заледве не чотири мільйони українців, при чому значну більшість погнала воювати за свої інтереси російська влада, все ж легіон УСС стояв особняком, адже був єдиним сформованим винятково із українців.



Легіон / Скриншот з відео

На заклик вступити до формування відгукнулися майже 30 тисяч добровольців, але в підсумку австрійська влада обрала 2,5 тисячі вояків. Показовий момент: складаючи обов’язкову військову присягу імператору, січовики, ймовірно, складали ще й таємну присягу на вірність українському народу.

Саме їм, до слова, належить і унікальний елемент військової форми – так звані "мазепинки", що вирізнялися v-подібним вирізом попереду.



"Мазепинка" / Скриншот з відео

Цей елемент "усуси" позичили із шапок козаків часів гетьмана Івана Мазепи, чим зайвий раз демонстрували свою ідентичність. А сучасні збройні сили тим же способом віддають шану традиціям українського війська, яким набагато більше, ніж кілька десятків років.

Повертаючись на початок 20 століття, на момент остаточного формування легіону УСС війська російської імперії уже окупували Галичину. Здобувши зокрема перемогу у масштабній Галицькій битві. Участь у якій з обох боків взяли понад 2 мільйони людей.



Легіон УСС / Скриншот з відео

Відтак бойове хрещення січових стрільців відбулося у Карпатах, де їм довелося захищати перевали від наступу російських армій, зокрема протистояти підрозділам кубанських козаків.

Після кількох боїв, де "усуси" блискуче проявили себе, австрійське командування, яке до того мало сумніви з приводу лояльності та готовності українських військових, таки почало залучати сотні УСС до ключових операцій.



УСС блискуче проявили себе / Скриншот з відео

Щоправда, використовували січовиків часто як прикриття. При наступі австрійської армії йшли у авангарді, зокрема першими увійшли до Дрогобича та Сколе. А коли доводилося відступати, то саме "усуси" останніми покидали позиції.

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До кінця 1914 року австрійські війська знову змушені були відступити, цього разу навіть глибше у Карпати. Сотні УСС в цей час окрім оборони, займалися ще й партизанськими атаками на російські позиції.

Утім до головних боїв, а з ними і найгучніших перемог українських січових стрільців у Першій світовій війні, ще залишається кілька місяців. І в наступних програмах ми обов’язково про них розповімо.