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      С ломом и вилами: крымчане готовятся защищать пляжи от армии РФ

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      Пляжи Севастополя прибирают к рукам российской армии. Колючую ограду устанавливают не только на пляжах, но и в море. Как реагируют крымчане на действия Минобороны России на аннексированном полуострове – читайте дальше.

      По информации издания "Крым.Реалии", ныне на пляже у мыса "Толстый" еще свободно отдыхают люди. Но российское Минобороны судится с властями Севастополя за право собственности на него. Местные уже готовятся его защищать.

      К слову: Зеленский имеет несколько идей возвращения оккупированного Крыма

      "Я готов не то, чтобы с вилами, а с ломом идти и пробивать путь к морю. Я не знаю, как там люди Батилиман проглотили. Но я думаю, что северная Радиогорка этого не проглотит", – сказал местный житель.

      пляж крим росі міноборони
      На пляже пока отдыхают и военные, и жители города

      Рядом с пляжем расположена база отдыха военных. Сейчас курортники ходят к морю на равных условиях. Отдыхающие из базы за то, чтобы пляж принадлежал только их заведению. Однако, местные жители против.

      Мы с базы отдыха, поэтому мы "за". Нам лучше, меньше толпы, сами понимаете,
      – сказал один из отдыхающих.

      Минобороны в суде утверждает, что пляж нужен для "оборонных целей", но не уточняют для каких именно. Иск подало само министерство, заявляют, что это их земля, а не города.

      Местные уверены, что пляж просто отдадут отдыхающим в погонах, а потому пишут письма Владимиру Путину.

      Смотрите видеообращение крымчан к Владимиру Путину:

      Еще одна пляжная новинка от Минобороны – колючая проволока. Его установили в море у пляжа Яшмовый. Это так называемая спираль "Бруно", которая наносит рваные раны, которые могут привести к смерти человека.

      пляє крим
      Перегородка в море

      Такая же проволока появилась на лучшем пляже бухты Ласпи, только на суше.

      ласпи колючий дріт
      Колючую проволоку установили на лучшей бухте Ласпи

      "Напишите сразу, что Крым – это военная база. Вот прямо на Крымском мосту напишите. У меня бегает ребенок, а рядом колючая проволока", – возмутился крымчанин.

      Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите 7 сентября в 18:00 на 24 канале.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Отдых
      Источник: 24 канал
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