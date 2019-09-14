С ломом и вилами: крымчане готовятся защищать пляжи от армии РФ

Пляжи Севастополя прибирают к рукам российской армии. Колючую ограду устанавливают не только на пляжах, но и в море. Как реагируют крымчане на действия Минобороны России на аннексированном полуострове – читайте дальше.

По информации издания "Крым.Реалии", ныне на пляже у мыса "Толстый" еще свободно отдыхают люди. Но российское Минобороны судится с властями Севастополя за право собственности на него. Местные уже готовятся его защищать.

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"Я готов не то, чтобы с вилами, а с ломом идти и пробивать путь к морю. Я не знаю, как там люди Батилиман проглотили. Но я думаю, что северная Радиогорка этого не проглотит", – сказал местный житель.



На пляже пока отдыхают и военные, и жители города

Рядом с пляжем расположена база отдыха военных. Сейчас курортники ходят к морю на равных условиях. Отдыхающие из базы за то, чтобы пляж принадлежал только их заведению. Однако, местные жители против.

Мы с базы отдыха, поэтому мы "за". Нам лучше, меньше толпы, сами понимаете,

– сказал один из отдыхающих.

Минобороны в суде утверждает, что пляж нужен для "оборонных целей", но не уточняют для каких именно. Иск подало само министерство, заявляют, что это их земля, а не города.

Местные уверены, что пляж просто отдадут отдыхающим в погонах, а потому пишут письма Владимиру Путину.

Смотрите видеообращение крымчан к Владимиру Путину:

Еще одна пляжная новинка от Минобороны – колючая проволока. Его установили в море у пляжа Яшмовый. Это так называемая спираль "Бруно", которая наносит рваные раны, которые могут привести к смерти человека.



Перегородка в море

Такая же проволока появилась на лучшем пляже бухты Ласпи, только на суше.



Колючую проволоку установили на лучшей бухте Ласпи

"Напишите сразу, что Крым – это военная база. Вот прямо на Крымском мосту напишите. У меня бегает ребенок, а рядом колючая проволока", – возмутился крымчанин.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите 7 сентября в 18:00 на 24 канале.