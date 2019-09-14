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      З ломом та вилами: кримчани готуються обороняти пляжі від армії РФ

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      Пляжі Севастополя прибирають до рук російської армії. Колючу огорожу встановлюють не лише на пляжах, але й у морі. Як реагують кримчани на дії Міноборони Росії на нексованому півосторові – читайте далі.

      За інформацією видання "Крим. Реалії", нині на пляжі біля мису "Толстий" ще вільно відпочивають люди. Але російський Міноборони судиться з владою Севастополя за право власності на нього. Місцеві вже готуються його обороняти.

      До слова: У Криму зруйнували один з найвідоміших пляжів: відео

      "Я готовий не те, щоб з вилами, а з ломом йти і пробивати шлях до моря. Я не знаю, як там люди Батилиман проковтнули. Але я думаю, що північна Радіогірка цього не проковтне", – сказав місцевий житель.

      пляж крим росі міноборони
      На пляжі наразі відпочивають і військові, і жителі міста

      Поряд з пляжем розташована база відпочинку військових. Наразі курортники ходять до моря на рівних умовах. Відпочивальники з бази за те, щоб пляж належав лише їхньому закладу. Однак, місцеві жителі проти.

      Ми з бази відпочинку, тому ми "за". Нам буде краще, менше натовпу, самі ж розумієте,
      – сказав один з відпочивальників.

      Міноборони в суді стверджують, що пляж потрібний для "оборонних цілей", але не уточнюють для яких саме. Позов подало саме міністерство, заявляють, що це їхня земля, а не міста.

      Місцеві впевнені, що пляж просто віддадуть відпочивальникам у погонах, а тому пишуть листи Володимиру Путіну.

      Дивіться відеозвернення кримчан до Володимира Путіна:

      Ще одна пляжна новинка від Міноборони – колючий дріт. Його встановили у морі біля пляжу Яшмовий. Це так звана спіраль "бруно", яка завдає рваних ран, які можуть призвести до смерті людини.

      пляє крим
      Перегородка у морі

      Такий же дріт з'явився на найкращій бухті Ласпі, лише на суші.

      ласпи колючий дріт
      Колючий дріт встановили на найкращій бухті Ласпі

      "Напишіть одразу, що Крим – це воєнна база. От прямо на Кримському мості напишіть. В мене бігає дитина, а поряд колючий дріт2, – обурився кримчанин.

      Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться 7 вересня о 18:00 на 24 каналі.

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Анексія Криму Новини Криму Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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