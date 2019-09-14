З ломом та вилами: кримчани готуються обороняти пляжі від армії РФ

Пляжі Севастополя прибирають до рук російської армії. Колючу огорожу встановлюють не лише на пляжах, але й у морі. Як реагують кримчани на дії Міноборони Росії на нексованому півосторові – читайте далі.

За інформацією видання "Крим. Реалії", нині на пляжі біля мису "Толстий" ще вільно відпочивають люди. Але російський Міноборони судиться з владою Севастополя за право власності на нього. Місцеві вже готуються його обороняти.

До слова: У Криму зруйнували один з найвідоміших пляжів: відео

"Я готовий не те, щоб з вилами, а з ломом йти і пробивати шлях до моря. Я не знаю, як там люди Батилиман проковтнули. Але я думаю, що північна Радіогірка цього не проковтне", – сказав місцевий житель.



На пляжі наразі відпочивають і військові, і жителі міста

Поряд з пляжем розташована база відпочинку військових. Наразі курортники ходять до моря на рівних умовах. Відпочивальники з бази за те, щоб пляж належав лише їхньому закладу. Однак, місцеві жителі проти.

Ми з бази відпочинку, тому ми "за". Нам буде краще, менше натовпу, самі ж розумієте,

– сказав один з відпочивальників.

Міноборони в суді стверджують, що пляж потрібний для "оборонних цілей", але не уточнюють для яких саме. Позов подало саме міністерство, заявляють, що це їхня земля, а не міста.

Місцеві впевнені, що пляж просто віддадуть відпочивальникам у погонах, а тому пишуть листи Володимиру Путіну.

Дивіться відеозвернення кримчан до Володимира Путіна:

Ще одна пляжна новинка від Міноборони – колючий дріт. Його встановили у морі біля пляжу Яшмовий. Це так звана спіраль "бруно", яка завдає рваних ран, які можуть призвести до смерті людини.



Перегородка у морі

Такий же дріт з'явився на найкращій бухті Ласпі, лише на суші.



Колючий дріт встановили на найкращій бухті Ласпі

"Напишіть одразу, що Крим – це воєнна база. От прямо на Кримському мості напишіть. В мене бігає дитина, а поряд колючий дріт2, – обурився кримчанин.