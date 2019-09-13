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      Зеленский имеет несколько идей возвращения оккупированного Крыма

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      Владимир Зеленский имеет идеи, как вернуть Крым
      Владимир Зеленский имеет идеи, как вернуть Крым / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев и имеет несколько идей возврата под контроль государства оккупированного Россией Крыма. При этом глава государства сказал, что не может пока раскрыть никаких подробностей.

      "По Крыму - самая сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвратом Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, это еще рано", – заявил Зеленский на Форуме YES 2019.

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      Это будет, как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи... Я жду встречу с президентом США. Мы обдумываем модель. Если можно, я на этом остановлюсь, – добавил президент.

      Зеленский также сообщил, что пока он не имел встреч ни в нормандском формате, ни с президентом России Владимиром Путиным.

      Добавим, что на конец сентября запланирована встреча "нормандской четверки" – Президентов Украины Владимира Зеленского, России Владимира Путина, Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Однако эксперты убеждены, что на этой встрече вопрос Крыма стороны не будут обсуждать.

      "На нормандской встрече вряд ли будут говорить о Крыме. Всех сейчас волнует Донбасс. Крым и Донбасс давно разделили. Запад будет делать классические заявления, что не признает местных выборов в Крыму, поскольку это территория Украины. Но к конкретным шагам это не приведет", – убежден представитель KyivstratproТарас Семенюк.

      Зеленский на YES 2019 в Киеве: полное видео выступления

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Форум YES 2019 в Киеве Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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