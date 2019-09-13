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      Зеленський має кілька ідей повернення окупованого Криму

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      Володимир Зеленський має ідеї, як повернути Крим
      Володимир Зеленський має ідеї, як повернути Крим / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда готує кілька сценаріїв і має кілька іде повернення під контроль держави окупованого Росією Криму. При цьому глава держави сказав, що не може наразі розкрити жодних подробиць.

      "Щодо Криму – найскладніша ситуація. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде з поверненням Криму. Скажу чесно, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити, це ще зарано", – заявив Зеленський на Форумі YES 2019.

      Читайте також: Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова

      Це буде, як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене є важливі зустрічі… Я чекаю на зустріч з президентом США. Ми обдумуємо модель. Якщо можна, я на цьому зупинюсь,
      – додав президент.

      Зеленський також повідомив, що поки що він не мав зустрічей ні в нормандському форматі, ні з президентом Росії Володимиром Путіним.

      Додамо, що на кінець вересня запланована зустріч "нормандської четвірки" – Президентів України Володимира Зеленського, Росії Володимира Путіна, Франції Еммануеля Макрона та канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Проте експерти переконані, що на цій зустрічі питання Криму сторони не обговорюватимуть.

      "На нормандській зустрічі навряд чи говоритимуть про Крим. Всіх зараз хвилює Донбас. Крим і Донбас давно розділили. Захід робитиме класичні заяви, що не визнає місцевих виборів у Криму, оскільки це територія України. Але до конкретних кроків це не призведе", – переконаний представник KyivstratproТарас Семенюк.

      blog_ava
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      Теги: Анексія Криму Форум YES 2019 Володимир Зеленський Новини Криму Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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