С начала 2020 года в Чернобыльской зоне обнаружили 32 туриста-правонарушителя

В зоне ЧАЭС правоохранители обнаружили 32 сталкера в течение 2020 года.

Туристы попали на территорию зоны отчуждения незаконно, минуя контрольно-пропускные пункты, отмечают в полиции Киевской области.

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Сотрудники отдела полиции за прошедшие сутки задержали двоих мужчин, 31-летнего обитателя Чернигова и 23-летнего жителя Днепра, которые незаконно проникли на территорию ЧАЭС.



Туристы-правонарушители / Фото: Нацполиция

Полиция составила административные протоколы по статье "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Туристам грозит штраф от 340 до 510 гривен.