В Чернобыльской зоне задержали незаконных охотников
Четверо украинцев на авто пересекли тыловую границу Чернобыльской зоны обязательного отселения. Мужчины намеревались подстрелить дичь.
Мужчины хотели подстрелить дичь в Чернобыльской зоне, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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Каждый из них имел с собой охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы.
Незаконных охотников поймали в Чернобыльской зоне / Фото: Государственная пограничная служба
На правонарушителей составили административный протокол за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению. Полиция изъяла оружие и боеприпасы.
Правоохранители продолжают проверку.