В Чернобыльской зоне задержали незаконных охотников

Четверо украинцев на авто пересекли тыловую границу Чернобыльской зоны обязательного отселения. Мужчины намеревались подстрелить дичь.

Мужчины хотели подстрелить дичь в Чернобыльской зоне, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также: В Припяти впервые за 33 года установили елку: фото

Каждый из них имел с собой охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы.



Незаконных охотников поймали в Чернобыльской зоне / Фото: Государственная пограничная служба

На правонарушителей составили административный протокол за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению. Полиция изъяла оружие и боеприпасы.

Правоохранители продолжают проверку.