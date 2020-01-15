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      В Чернобыльской зоне задержали незаконных охотников

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      Незаконных охотников поймали в Чернобыльской зоне / dpsu.gov.ua

      Четверо украинцев на авто пересекли тыловую границу Чернобыльской зоны обязательного отселения. Мужчины намеревались подстрелить дичь.

      Мужчины хотели подстрелить дичь в Чернобыльской зоне, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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      Каждый из них имел с собой охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы.

      рушниці Чорнобиль
      Незаконных охотников поймали в Чернобыльской зоне / Фото: Государственная пограничная служба

      На правонарушителей составили административный протокол за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению. Полиция изъяла оружие и боеприпасы.

      Правоохранители продолжают проверку.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Чернобыль
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