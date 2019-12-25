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      В Припяти впервые за 33 года установили елку: фото

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      В Припяти установили елку / zik.ua

      В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. К событию присоединились бывшие жители города.

      Елку установили у дворца культуры "Энергетик", пишет ZIK.

      Кстати: В Симферополе продают елки из Ивано-Франковской области: фото

      Бывший жители украсили праздничное дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства.

      ялинка прип'ять
      В Припяти впервые за 33 года установили елку/ Фото: ZIK

      ялинка чорнобиль
      Бывшие жители города приехали, чтобы украсить елку/ Фото: ZIK

      ялинка чорнобиль
      Елку украсили старыми фотографиями      / Фото: ZIK

      Город Припять находится в 3-х километрах от Чернобыльской АЭС. До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47 500 человек, но сейчас постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.

      Что известно о катастрофе на Чернобыльской АЭС?
      Техногенная экологически гуманитарная катастрофа произошла на ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять Киевской области. Реактор перегрелся и произошло 2 тепловых взрыва, в результате которых был разрушен и сам реактор, и четвертый энергоблок ЧАЭС.

      В результате катастрофы в воздух было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные с восточной части СССР, началась экстренная эвакуация жителей Киевщины.

      Всего из области были эвакуированы около 130 тысяч человек. По официальным данным, радиоактивное облучение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

      Аварія ЧАЕС Чорнобиль катастрофаЧернобыль в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Чернобыль
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