В Симферополе продают елки с Ивано-Франковщины: фото

В центре аннексированного Симферополя продают искусственные елки из Ивано-Франковской области. Продавцы уверяют, что товар сертифицирован.

Елки продают на ярмарке в центре города – под зданием музыкального театра на проспекте Кирова, сообщает "Крым.Реалии".

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В Крым они попадают транзитом через Россию.

Продавец в Симферополе рассказал, что украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области.

Оно (предприятие – ред. 24 канал) давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем,

– пояснил он.

Мужчина заверил, что товар сертифицирован и на него есть все необходимые разрешения. Также продавец отметил, что торговые точки с украинскими елками есть еще в 3 местах Симферополя.



Цены на елки с Прикарпання в Крыму / Фото: "Крым.Реалии"

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