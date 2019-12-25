В Симферополе продают елки с Ивано-Франковщины: фото
В центре аннексированного Симферополя продают искусственные елки из Ивано-Франковской области. Продавцы уверяют, что товар сертифицирован.
Елки продают на ярмарке в центре города – под зданием музыкального театра на проспекте Кирова, сообщает "Крым.Реалии".
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В Крым они попадают транзитом через Россию.
Продавец в Симферополе рассказал, что украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области.
Оно (предприятие – ред. 24 канал) давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем,
– пояснил он.
Мужчина заверил, что товар сертифицирован и на него есть все необходимые разрешения. Также продавец отметил, что торговые точки с украинскими елками есть еще в 3 местах Симферополя.
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