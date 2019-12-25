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      В Симферополе продают елки с Ивано-Франковщины: фото

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      В Симферополе продают елки из Прикарпатья / ru.krymr.com

      В центре аннексированного Симферополя продают искусственные елки из Ивано-Франковской области. Продавцы уверяют, что товар сертифицирован.

      Елки продают на ярмарке в центре города – под зданием музыкального театра на проспекте Кирова, сообщает "Крым.Реалии".

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      В Крым они попадают транзитом через Россию.

      Продавец в Симферополе рассказал, что украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области.

      Оно (предприятие – ред. 24 канал) давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем,
      – пояснил он.

      Мужчина заверил, что товар сертифицирован и на него есть все необходимые разрешения. Также продавец отметил, что торговые точки с украинскими елками есть еще в 3 местах Симферополя.

      ялинки зівано-франківщини крим
      Цены на елки с Прикарпання в Крыму / Фото: "Крым.Реалии"

      Кстати: Более 100 миллионов убытков: в "Укрзализныцю" незаконно поставляли технику из Крыма

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Ивано-Франковска Украина – Россия
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