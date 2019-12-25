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      У Сімферополі продають ялинки з Івано-Франківщини: фото

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      У Сімферополі продають ялинки з Прикарпаття / ru.krymr.com

      В центрі анексованого Сімферополя продають штучні ялинки з Івано-Франківської області. Продавці запевняють, що товар сертифікований.

      Ялинки продають на ярмарку у центрі міста — під будівлею музичного театру на проспекті Кірова, повідомляє "Крим.Реалії".

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      До Криму вони потрапляють транзитом через Росію.

      Продавець у Сімферополі розповів, що українські ялинки виробляються на приватному підприємстві в Івано-Франківській області.

      Воно (підприємство – ред. 24 канал) давно їх робить та партіями відправляє до Росії. Ми їх звідти веземо,
      – пояснив він.

      Чоловік запевнив, що товар сертифікований і на нього є усі необхідні дозволи. Також продавець зазначив, що торгові точки з українськими ялинками є ще у 3 місцях Сімферополя.

      ялинки зівано-франківщини крим
      Ціни на ялинки із Прикарпання в Криму/ Фото: "Крим.Реалії"

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Новорічні свята Новини Івано-Франківська
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