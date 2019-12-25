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      У Прип'яті вперше за 33 роки встановили ялинку: фото

      113 Читать новость на русском
      У Прип'яті встановили ялинку / zik.ua

      У Прип'яті вперше після аварії на Чорнобильській АЕС встановили новорічну ялинку. До події долучилися колишні жителі міста.

      Ялинку встановили біля палацу культури "Енергетик", пише ZIK.

      До речі: У Сімферополі продають ялинки з Івано-Франківщини: фото

      Колишній мешканці прикрасили святкове дерево новорічними іграшками і своїми фотографіями з дитинства.

      ялинка прип'ять
      У Прип'яті вперше за 33 роки встановили ялинку/ Фото: ZIK

      ялинка чорнобиль
      Колишні мешканці міста приїхали, щоб прикрасити ялинку/ Фото: ZIK

      ялинка чорнобиль
      Ялинку прикрасили старими фотографіями/ Фото: ZIK

      Місто Прип'ять розташоване у 3-х кілометрах від Чорнобильській АЕС. До аварії на Чорнобильській АЕС у місті проживало 47,5 тисяч людей, але зараз постійне населення відсутнє у зв'язку з високим рівнем радіації.

      Що відомо про катастрофу на Чорнобильській АЕС?Техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа сталася на ЧАЕС у ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять на Київщині. Реактор перегрівся і сталися 2 теплових вибухи, внаслідок яких був зруйнований і сам реактор, і четвертий енергоблок ЧАЕС.

      Внаслідок катастрофи в повітря було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де виявили радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація мешканців Київщини.

      Загалом з області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб. За офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.

      Аварія ЧАЕС Чорнобиль катастрофа
      Чорнобиль у цифрах/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Чорнобиль Новорічні свята
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