У Чорнобильській зоні затримали незаконних мисливців

Четверо українців на авто перетнули тилову межу Чорнобильської зони обов’язкового відселення. Чоловіки мали намір вполювати дичину.

Чоловіки хотіли вполювати дичину у Чорнобильській зоні, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Читайте також: У Прип'яті вперше за 33 роки встановили ялинку: фото

Кожен із них мав із собою мисливську зброю та відповідний боєкомплект. На одну з рушниць були відсутні документи.



Незаконних мисливців упіймали в Чорнобильській зоні / Фото: Державна прикордонна служба

На правопорушників склали адміністративний протокол за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення. Поліція вилучила зброю та боєприпаси.

Правоохоронці продовжують перевірку.