З початку 2020 року у Чорнобильській зоні виявили 32 туриста-правопорушника

У зоні ЧАЕС правоохоронці виявили 32 сталкерів протягом 2020 року.

Туристи потрапили на територію зони відчуження незаконно, оминаючи контрольно-пропускні пункти, зазначають в поліції Київської області.

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Працівники відділу поліції минулої доби затримали двох чоловіків 31-річного мешканця Чернігова та 23-річного жителя Дніпра, які незаконно проникли на територію ЧАЕС.



Туристи-правопорушники / Фото: Нацполіція

Поліція склала адміністративні протоколи за статтею "порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення". Туристам загрожує штраф від 340 до 510 гривень.