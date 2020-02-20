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      З початку 2020 року у Чорнобильській зоні виявили 32 туриста-правопорушника

      -
      Затримали 32 сталкерів у зоні ЧАЕС / 24tv.ua

      У зоні ЧАЕС правоохоронці виявили 32 сталкерів протягом 2020 року.

      Туристи потрапили на територію зони відчуження незаконно, оминаючи контрольно-пропускні пункти, зазначають в поліції Київської області.

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      Працівники відділу поліції минулої доби затримали двох чоловіків 31-річного мешканця Чернігова та 23-річного жителя Дніпра, які незаконно проникли на територію ЧАЕС.

      Туристи-правопорушники
      Туристи-правопорушники / Фото: Нацполіція

      Поліція склала адміністративні протоколи за статтею "порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення". Туристам загрожує штраф від 340 до 510 гривень.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Чорнобиль Кримінал
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