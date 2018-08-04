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С начала года 470 граждан пытались пересечь границу по поддельным документам – МВД

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470 граждан пытались при пересечении границы использовать поддельные документы
470 граждан пытались при пересечении границы использовать поддельные документы / Фото из открытых источников

Система пограничного контроля постоянно совершенствуется и активно взаимодействует с другими отечественными и международными правоохранительными органами, что повышает эффективность обнаружения на границе правонарушителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

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Только с начала года пограничники пресекли использование гражданами более 4100 "проблемных" документов. Большинство из них, а это 3660, были недействительными, еще 60 не принадлежали лицам, которые по ним пересекали границу. А вот 470 граждан пытались при пересечении границы и линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил использовать поддельные документы,
– говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что среди иностранцев, которые использовали подделки, в своем большинстве являются гражданами Турции, Ирана, Египта, Ирака, России, Шри-Ланки, Индии, а подделке подвергались паспорта Египта, Турции, Болгарии, Германии, Франции, Израиля, Индии, Греции, Дании, Молдовы и Испании.

"Стоит отметить, обычно граждане других стран с поддельными документами являются потенциальными нелегальными мигрантами. Таким образом они пытаются попасть не только на территорию Украины, но и транзитом в страны ЕС", – добавили в пресс-службе.

Теги: Новости Украины Биометрический контроль в Украине Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
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