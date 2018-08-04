З початку року 470 громадян намагалися перетнути кордон за підробленими документами – МВС

Система прикордонного контролю постійно вдосконалюється та активно взаємодіє з іншими вітчизняними і міжнародними правоохоронними органами, що підвищує ефективність виявлення на кордоні правопорушників.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте також: Тепер все буде вчасно: в Україні зникли черги за біометричними паспортами

Тільки з початку року прикордонники припинили використання громадянами понад 4100 "проблемних" документів. Більшість з них, а це 3660, були недійсними, ще 60 не належали особам, які за ними перетинали кордон. А от 470 громадян намагалися при перетині кордону та лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил використовувати підроблені документи,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві також зауважили, що серед іноземців, які використовували підробки, в своїй більшості є громадянами Туреччини, Ірану, Єгипту, Іраку, Росії, Шрі-Ланки, Індії, а підробці піддавалися паспорти Єгипту, Туреччини, Болгарії, Німеччини, Франції, Ізраїлю, Індії, Греції, Данії, Молдови та Іспанії.

"Варто зазначити, зазвичай громадяни інших країн з підробленими документами є потенційними нелегальними мігрантами. У такий спосіб вони намагаються потрапити не лише на територію України, а й транзитом в країни ЄС", – додали у прес-службі.