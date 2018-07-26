Тепер все буде вчасно: в Україні зникли черги за біометричними паспортами

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна повністю позбулася ажіотажу навколо закордонних паспортів. Більше немає черг для отримання нового біометричного паспорту.

Про це він написав у Facebook.

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"Можу офіційно заявити, що затримок у видачі закордонних паспортів більше немає. Все тепер буденно: чіткі сроки – вчасно здав, вчасно отримав. Буденність. Ніякого екстриму", – сказав Аваков.

Сьогодні затримка видачі документу може бути пояснена лише ідентифікацією і тільки в тому випадку, якщо людина отримала внутрішній паспорт в населеному пункті, який зараз окупований російсько-терористичними військами (Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей),

– йдеться в дописі міністра внутрішніх справ.

Він зазначив, що вже від сьогодні інфраструктура Державної міграційної служби перевищує щоденну кількість документів, що оформлюються. "Тому ми готові до безвізу хоч із Канадою, хоч із США або з іншими країнами (їх лишається все менше і менше)", – наголосив Аваков.