Теперь все будет вовремя: в Украине исчезли очереди за биометрическими паспортами
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина полностью избавилась от ажиотажа вокруг загранпаспортов. Больше нет очередей для получения нового биометрического паспорта.
Об этом он написал в Facebook.
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"Могу официально заявить, что задержек в выдаче загранпаспортов больше нет. Все теперь обыденно: четкие сроки – вовремя сдал, вовремя получил. Обыденность. Никакого экстрима", – сказал Аваков.
Сегодня задержка выдачи документа может быть объяснена только идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей),
– говорится в заметке министра внутренних дел.
Он отметил, что уже сегодня инфраструктура Государственной миграционной службы превышает ежедневное количество документов, которые оформляются. "Поэтому мы готовы к безвизу хоть с Канадой, хоть с США или с другими странами (их остается все меньше и меньше)", – отметил Аваков.