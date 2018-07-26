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Теперь все будет вовремя: в Украине исчезли очереди за биометрическими паспортами

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В Украине исчезли очереди за биометрическими паспортами
В Украине исчезли очереди за биометрическими паспортами / intermarium.com.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина полностью избавилась от ажиотажа вокруг загранпаспортов. Больше нет очередей для получения нового биометрического паспорта.

Об этом он написал в Facebook.

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"Могу официально заявить, что задержек в выдаче загранпаспортов больше нет. Все теперь обыденно: четкие сроки – вовремя сдал, вовремя получил. Обыденность. Никакого экстрима", – сказал Аваков.

Сегодня задержка выдачи документа может быть объяснена только идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей),
– говорится в заметке министра внутренних дел.

Он отметил, что уже сегодня инфраструктура Государственной миграционной службы превышает ежедневное количество документов, которые оформляются. "Поэтому мы готовы к безвизу хоть с Канадой, хоть с США или с другими странами (их остается все меньше и меньше)", – отметил Аваков.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Арсен Аваков Биометрический контроль в Украине
Источник: 24 канал
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