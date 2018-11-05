С начала года в Украине нарушили свободу слова 201 раз – ИМИ

За 10 месяцев 2018 года эксперты ИМИ зафиксировали в Украине в целом 201 случай нарушения свободы слова в 23 регионах.

Это чуть меньше, чем за аналогичный период 2017 года (237 случаев). Из них 147 случаев касались именно физической агрессии в отношении журналистов.

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Результаты ежемесячного мониторинга Института массовой информации “Барометр свободы слова”

В октябре ИМИ зафиксировал в Украине 12 нарушений прав журналистов в семи регионах страны. Из них десять случаев – это физическая агрессия в отношении журналистов. Журналистов не пускали на совещание городского главы, блокировали перемещение, вырывали микрофон, мешали задать вопрос интервьюеру, обливали неизвестным веществом, запрещали снимать, бросались с кулаками, пробовали общаться, подходя с ножом.



Результаты ежемесячного мониторинга Института массовой информации “Барометр свободы слова”.

Больше всего случаев нарушений прав журналистов за октябрь зафиксировано в Киеве – пять, два – на Львовщине и по одному случаю – в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой областях и в Черновцах. Нарушали права журналистов частные лица, представители местной власти, народные депутаты, правоохранители и другие.

Также в октябре было зафиксировано по одному случаю кибератаки и политического давления. Эксперты отмечают, что всего в 2017 году зафиксировали 15 случаев киберпреступлений против журналистов.

Таким образом, с начала года ИМИ зафиксировал 80 случаев препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, 28 случаев избиения журналистов, 27 случаев угроз, 15 случаев ограничения доступа к информации и 14 случаев кибератак.