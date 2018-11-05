З початку року в Україні порушили свободу слова 201 раз – ІМІ

За 10 місяців 2018 року експерти ІМІ зафіксували в Україні загалом 201 випадок порушення свободи слова у 23 регіонах.

Це трохи менше, ніж за аналогічний період 2017 року (237 випадків). З них 147 випадків стосувалися саме фізичної агресії щодо журналістів.

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Результати щомісячного моніторингу Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”

У жовтні ІМІ зафіксував в Україні 12 порушень прав журналістів у семи регіонах країни. З них десять випадків – це фізична агресія щодо журналістів. Журналістів не пускали на нараду міського голови, блокували переміщення, виривали мікрофон, заважали поставити запитання інтерв’юеру, обливали невідомою речовиною, забороняли знімати, кидалися з кулаками, пробували спілкуватись, підходячи з ножем.

Результати щомісячного моніторингу Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.

Найбільше випадків порушень прав журналістів за жовтень зафіксовано в Києві – п’ять, два – на Львівщині та по одному випадку – на Донеччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Хмельниччині та в Чернівцях. Порушували права журналістів приватні особи, представники місцевої влади, народні депутати, правоохоронці та інші.

Також у жовтні було зафіксовано по одному випадку кібератаки та політичного тиску. Експерти зауважують, що загалом у 2017 році зафіксували 15 випадків кіберзлочинів проти журналістів.

Таким чином, з початку року ІМІ зафіксував 80 випадків перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, 28 випадків побиття журналістів, 27 випадків погроз, 15 випадків обмеження доступу до інформації та 14 випадків кібератак.