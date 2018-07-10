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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

С назначением Волкера ситуация на востоке стала хуже, – объяснение международника

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Почему война на Донбассе продолжается еще интенсивнее?
Почему война на Донбассе продолжается еще интенсивнее? / Фото из открытых источников

Заявления спецпредставителя США Курта Волкера относительно войны в Украине – проявление здравого смысла. Но несмотря на большие ожидания относительно его назначения ситуация на Донбассе не сдвинулось к лучшему.

Такое мнение 24 каналу высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Волкер говорит очевидные вещи, что главная задача Вооруженных сил – защищать целостность и суверенитет. Конечно, украинские военные могут использовать оружие не только для защиты, но и для восстановления суверенитета. Несмотря на минские договоренности, это их прямая конституционная функция. Но то, что за очевидные вещи оправдывается американский спецпредставитель – позор для Украины,
– говорит Друзенко.

Впрочем, по его мнению, сейчас сложно говорить о статусе и полномочиях Волкера после изменений в Госдепе США. Кроме того, за год после его назначения ситуация на Донбассе не изменилась, если не стала хуже. С другой стороны, напоминает юрист, законодательством Украины и на международном уровне признана агрессия России.

Но международное сообщество никак не повлияет на Россию. Хотя санкции введены, российская экономика к ним адаптировалась. Повышать санкционный уровень в ЕС никто не собирается. США это делают не из-за войны в Украине, а из-за вмешательства РФ в выборы американского президента. Единственный способ изменить ситуацию – мы должны не только защищать, но и шаг за шагом освобождать свою землю,
– отметил Геннадий Друзенко.

Напомним, спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право отрывать огонь на собственной территории, в то же время ненормальным является то, что Россия имеет своих военных в другой стране.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Операция Объединенных сил Курт Волкер
Источник: 24 канал
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