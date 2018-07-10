Волкер рассказал, как изменятся отношения между США и РФ после встречи Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным вряд ли ослабит давление на Российскую Федерацию в вопросе Украины.

Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью Bild.

Читайте также: Волкер рассказал, признает ли США аннексию Крыма

Спецпредставитель отметил что США заинтересованы в завершении конфликта на Донбассе и введении миротворческой миссии ООН. Но, по его мнению, Путин будет отрицать участие России в конфликте, поэтому сдвиги в отношениях невозможны.



"К сожалению, вполне вероятно, что Путин будет продолжать отрицать свое участие в конфликте и, как следствие, нет никаких оснований ожидать какого-либо прогресса", – подчеркнул Волкер.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.