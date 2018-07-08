Волкер рассказал, признает ли США аннексию Крыма

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки не планируют признавать аннексию Крыма.

Об этом сообщает Ost West.

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Волкер заявил, что американские СМИ поспешили с выводами, сообщив, что США хотят признать аннексию Крыма.

"Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", – отметил Курт Волкер.

Он сообщил, что США поддерживают территориальную целостность Украины, а также поддерживали Украину в вопросе мира. Особенно поддержка касается ситуации на востоке страны.

"И я думаю, что администрация (а уже полтора года это администрация Трампа) демонстрировала последовательный подход в этом вопросе", – добавил Волкер.