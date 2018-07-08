Волкер розповів, чи визнають США анексію Криму

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки не планують визнавати анексію Криму.

Про це повідомляє Ost West.

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Волкер заявив, що американські ЗМІ поспішили з висновками, повідомивши, що США хочуть визнати анексію Криму.

"Білий дім висловився надалі дуже ясно – радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс прояснили, що США не планують визнавати російську анексію Криму. Так і слід розуміти американську позицію", – зазначив Курт Волкер.

Він повідомив, що США підтримує територіальну цілісність України, а також підтримували Україну в питанні миру. Особливо підтримка стосується ситуації на сході країни.

"І я думаю, що адміністрація (а вже півтора року це адміністрація Трампа) демонструвала послідовний підхід у цьому питанні", – додав Волкер.