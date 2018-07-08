Чи змінить Захід свій стосунок до України на фоні нинішніх подій: пояснення Волкера

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер стверджує, що упродовж останніх років Україна домоглася значних успіхів у плані деяких реформ і має рухатися у цьому напрямку й надалі, але водночас ще дуже багато треба зробити.

Таку заяву дипломат зробив у коментарі німецькому російськомовному каналу OstWest.

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"Чи ризикує України втратити підтримку Заходу? Думаю, важливо, щоб Україна продовжувала фокусуватися на певних питаннях і рухатися вперед. Україна домоглася істотного прогресу за останні три роки. Якщо ви подивитесь на кількість проведених реформ, це дійсно вражає. Пенсійна реформа, культура, до деякої міри реформа освіти, яка була необхідною, реформа охорони здоров'я – це все було б непросто для будь-якого суспільства, а в України цього було багато, вона створила офіс спеціального прокурора з корупції", – підкреслює він.

Водночас спецпредставник Держдепу США додає, що останнім часом в Україні проштовхували законопроект про антикорупційний суд, який, як сподіваються на Заході, на фінальних стадіях буде відповідати вимогам Міжнародного валютного фонду.

"І все це дуже позитивні кроки. Але, звичайно, цього недостатньо. У України, як і раніше, є істотні проблеми з корупцією, а також значне місце для реформ, які поки не проведено, але має бути проведено. Ще дуже багато треба зробити. Не варто заспокоюватися на досягнутому, треба продовжувати робити зусилля, продовжувати рухатися вперед", – зауважив Волкер.

Крім того, він торкнувся і питання "українських проблем з радикалами", в тому числі і щодо нещодавніх нападів на ромів.

Це є присутнім в Україні. І дуже важливо, щоб лідери політичного мейнстріму відмовилися від цього. Україна зараз – у праві мати сильну національну самосвідомість, патріотизм і активне суспільство, але екстремальні погляди, фашизм, расизм не повинні відбуватися. І мені здається, що важливо цим проявам чинити опір. На щастя, це лише невелика меншість, що не впливає на державну політику та не впливає на те, в якому напрямку розвивається Україна. Відтак, це не предмет моєї заклопотаності, але важливо, щоб самі лідери України це теж засуджували,

– наголошує представник американського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, Волкер прокоментував своїй нещодавні зустрічі із помічником російського президента Владиславом Сурковим і вплив, який вони можуть мати на тактику з боку Заходу щодо України.

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"Росія спровокувала цей конфлікт в Україні. Спочатку гібридною війною в Криму, потім захопленням Криму та оголошенням про приєднання його до Росії, а потім здійсненням того ж самого плану на Сході України – здійсненням військової операції під командуванням російських збройних сил і на російські гроші, установленням двох "народних республік", їхнім фінансуванням і підтримкою. Росія вирішила розпалити цей конфлікт, щоб чинити тиск на Україну. Якщо ми подивимося на результати, то вийде, що Росія просто повинна вирішити: ми більше не хочемо це робити, це не в російських інтересах. Насправді це змушує Україну дрейфувати ще далі від великої російської родини. Я думаю, що в Росії завжди було це почуття особливих взаємин з Україною – спільна історія і бажання того, щоб Україна залишалася частиною більш широкої спільноти, пов'язаної з Росією. Однак замість цього, вторгнення та окупація призвели до виникнення більш націоналістичною зверненої на Захід України. Вони – більш єдині і злі на Росію і, як ніколи, скептично налаштовані до Росії", – констатує фахівець з питань України.

На його думку, покласти край цьому конфлікту – це було б в інтересах Росії, оскільки вони хочуть кращих взаємин із Україною, але, з іншого боку, росіянам буде дуже важко вийти з цього конфлікту, оскільки є ризик, що це буде сприйнято як слабкість.