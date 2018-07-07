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Журналіст пояснив, як Путіну вдалося анексувати Крим

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Володимир Путін
Володимир Путін / "Цензор.НЕТ"

Президент Росії Володимир Путін є хорошими тактиком, але геть поганим стратегом, і завжди діє за одним сценарієм. У 2014 році він чекав на реакцію США та країн, що підписали Будапештський меморандум, але не дочекався та у підсумку оголосив Крим частиною Росії.

Таку думку висловив відомий журналіст і заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муджабаєв у коментарі "Високому замку".

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"Путін не є здатним сам щось придумати. Він – хороший тактик, але геть поганий стратег. І завжди діє за одним сценарієм. Згадайте анексію Криму. Спочатку категорично заперечував, що там є російські війська. Казав про самооборону, зелених чоловічків… Це була така тактика. Чекав на реакцію США та країн, що підписали Будапештський меморандум. Не дочекався. І зрозумів, що може рухатися далі: оголошувати Крим частиною Росії. Бо не побачив американського флоту навколо Криму", – зазначив він.

За словами Муджабаєва, якби в 2014 році американський флот все ж оточив Крим, ситуація була б схожою на Карибську кризу, мовляв, ми звідси підемо, коли ви підете".

"Але цього не сталося, і у Путіна руки були розв’язаними. Крим він подарував своїм фанатам і отримав 90-відсотковий рейтинг. А 10 відсотків опозиційно налаштованих до режиму росіян завдяки Чемпіонату світу з футболу зрозуміли, що Путін є всесильним, і змирилися – тепер святкують разом з усіма співвітчизниками перемоги рейху", – підкреслює журналіст.

Крім того, представник ЗМІ зауважив, що свого часу читав кілька книжок про започаткування гітлерівського рейху, і це як крапля води є схожим до того, що нині робиться в Росії.

До слова, у парламенті Канади зареєстрували петицію, за якою президента Росії Володимира Путіна пропонують визнати військовим злочинцем.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Володимир Путін Новини США Україна – Росія Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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