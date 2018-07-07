Журналист объяснил, как Путину удалось аннексировать Крым

Президент России Владимир Путин хороший тактик, но совсем плохой стратег, и всегда действует по одному сценарию. В 2014 году он ждал реакцию США и стран, подписавших Будапештский меморандум, но не дождался и в итоге объявил Крым частью России.

Такое мнение высказал известный журналист и заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муджабаев в комментарии "Высокому замку".

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"Путин не способен сам что-то придумать. Он – хороший тактик, но совсем плохой стратег. И всегда действует по одному сценарию. Вспомните аннексию Крыма. Сначала категорически отрицал, что там есть российские войска. Говорил о самообороне, зеленых человечках... Это была такая тактика. Ждал реакцию США и стран, подписавших Будапештский меморандум. Не дождался. И понял, что может двигаться дальше: объявлять Крым частью России. Потому что не увидел американского флота вокруг Крыма", – отметил он.

По словам Муджабаева, если бы в 2014 году американский флот все же окружил Крым, ситуация была бы похожей на Карибский кризис, мол, мы отсюда уйдем, когда вы уйдете".

"Но этого не произошло, и у Путина руки были развязанными. Крым он подарил своим фанатам и получил 90-процентный рейтинг. А 10 процентов оппозиционно настроенных к режиму россиян благодаря Чемпионату мира по футболу поняли, что Путин всесилен, и смирились – теперь празднуют вместе со всеми соотечественниками победы рейха", – подчеркивает журналист.

Кроме того, представитель СМИ отметил, что в свое время читал несколько книг о начале гитлеровского рейха, и это как две капли воды похоже на то, что сейчас делается в России.

К слову, в парламенте Канады зарегистрировали петицию, по которой президента России Владимира Путина предлагают признать военным преступником.