Путин может восстановить агрессию на Донбассе после ЧМ-2018: журналист назвал горячую точку

Российская Федерация может устроить новые провокации в районе поселка Золотое-4 на Донбассе, которое ВСУ полностью вернули под украинский контроль в конце июня.

Об этом рассказал украинский военный журналист Андрей Цаплиенко, видео с которым опубликовал нардеп Дмитрий Ярош в Facebook.

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По его словам, это произойти может уже после окончания Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России.

Остается вопрос, что будет с этой территорией, когда закончится ЧМ-2018 в России, и Владимир Владимирович Путин, возможно, снова начнет свою агрессию,

– заметил Цаплиенко.

Журналист отметил, что украинские военные уже подготовили план ответа на агрессию, однако других подробностей не раскрыл.

Напомним, 30 июня украинские военные полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4 (Пионерское), расположенное вблизи Попасной Луганской области. Активная фаза операции по возвращению этого поселка под контроль ВСУ длилась почти три недели.