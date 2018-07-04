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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Это горячая война": Порошенко рассказал о мощном оружии, которое Россия имеет на Донбассе

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Порошенко сделал серьезное заявление о войне на Донбассе
Порошенко сделал серьезное заявление о войне на Донбассе / Фото из открытых источников

Ситуация на Донбассе – это не замороженный конфликт, а горячая война, а Российская Федерация разместила на оккупированных территориях сотни танков, систем залпового огня и тысячи артиллерийских систем.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС, передает пресс-служба главы государства.

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"Во-первых, для России нет "красных линий". Если в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно ли, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", – подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что на территории Донбасса длится не замороженный конфликт, а настоящая война.

Это не замороженный конфликт. Это горячая война. Украина борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории. Ничего больше,
– добавил Порошенко.

По его словам, есть три важных документа по урегулированию ситуации на Востоке Украины – Минские соглашения от 5 сентября 2014 года и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года.

"Этот комплекс мероприятий включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина", – подчеркнул Порошенко.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Оружие Война на Донбассе Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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