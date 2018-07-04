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"Це гаряча війна": Порошенко розповів про потужну зброю, яку Росія має на Донбасі

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Порошенко зробив серйозну заяву про війну на Донбасі
Порошенко зробив серйозну заяву про війну на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Ситуація на Донбасі – це не заморожений конфлікт, а гаряча війна, а Російська Федерація розмістила на окупованих територіях сотні танків, систем залпового вогню та тисячі артилерійських систем.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу РТС, передає прес-служба глави держави.

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"По-перше, для Росії нема "червоних ліній". Якщо в січні 2014 року ви б спитали мене: чи можливо, що Росія здійснить збройну агресію проти України? Я би сказав, що це неможливо. Те ж саме з Кримом. Для Росії нема "червоних ліній", в тому числі й відкрита війна", – наголосив він.

Український президент зауважив, що на території Донбасу триває не заморожений конфлікт, а справжня війна.

Це не заморожений конфлікт. Це гаряча війна. Україна бореться лише за мир, повернення українського суверенітету на окуповані території. Нічого більше,
– додав Порошенко.

За його словами, є три важливих документи щодо врегулювання ситуації на Сході України – Мінські угоди від 5 вересня 2014 року та 19 вересня, а також документ від 12 лютого 2015 року.

"Цей комплекс заходів включає виведення іноземних військ та військової техніки з української території. Зараз на окупованих територіях 700 російських танків, більше тисячі артилерійських систем, більше 300 систем залпового вогню, ніж має на озброєнні німецький Бундесвер. Це справжня агресія проти суверенної і незалежної держави Україна", – підкреслив Порошенко.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Петро Порошенко Війна на Донбасі Зброя Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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