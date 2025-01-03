Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Курта Волкера в інтерв'ю LIGAnet.
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Чи виведе Трамп США з НАТО
Ексрадник Дональда Трампа з питань України відповів, чи може новообраний президент вивести США з НАТО.
Однозначно ні. З кількох причин. По-перше, НАТО за своєю суттю в інтересах США. По-друге, Трамп може поставити собі в заслугу зміцнення НАТО,
– зазначив Курт Волкер.
Додав, що 2017 році лише 3 країни витрачали на оборону 2% ВВП. Зараз – уже 24.
Він збирається наполягати на тому, щоб НАТО витрачало більше, зміцнювати НАТО, а не виходити з нього,
– колишній радник Трампа.
Також американський дипломат наголосив, немає жодного способу, як президент сам по собі може вивести США з НАТО. Пояснив, що для цього потрібно набагато більших і стратегічних зусиль уряду США в цілому, включно з Сенатом.
"А він не має наміру це робити. І я не думаю, що він хоче навіть підіймати цю тему чи йти цим шляхом", – сказав Волкер.
Зауважимо, що в інтерв'ю NBC News, яке вийшло 8 грудня, Дональд Трамп відповів на питання, чи залишаться США в НАТО.
"Знову ж таки, вони (Європа – 24 Канал) повинні платити за своїми рахунками. Якщо вони будуть платити за своїми рахунками, безумовно", – заявив новообраний президент США.